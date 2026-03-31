Türkiye U19 Milli Takımımız 2026 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur Grup 6’daki son maçında İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, bu sonucun ardından averajla Galler'deki finallere katılmayı kıl payı kaçırdı.

İTALYA INACIO İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 33. dakikasında Samuele Inacio’nun golüyle İtalya 1-0 öne geçti. İlk yarı, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

DARWİN SOYLU FRİKİKTEN SKORU EŞİTLEDİ

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, 62. dakikada Darwin Kaan Soylu’nun frikik golüyle eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

AVERJ FARKI BELİRLEDİ

Bu sonucun ardından her iki takım da 7 puana ulaştı. Ancak İtalya +6 averajla grubu lider tamamlayarak finallere gitmeye hak kazandı. Türkiye ise +2 averajla ikinci sırada kaldı.

U19 Milli Takım, elit turda oynadığı üç maçta mağlubiyet yaşamadı. Slovakya’yı 1-0, Macaristan’ı ise 3-2 mağlup eden milliler, İtalya ile berabere kalmasına rağmen hedefe ulaşamadı.

GALLER BİLETİ KAÇTI

Galler’de 28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerine katılma şansı, averaj farkıyla kaçtı.