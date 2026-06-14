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Kaynak: AA / İHA / ANKA

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör eğitim emekçilerinin yaşadığı güvencesizlik ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bugün (14 Haziran) Ankara’da bir araya geldi.

14 Haziran’da Ankara’da kitlesel bir buluşma gerçekleştireceklerini duyuran sendika, "Karşınıza çıkacağız, masaya oturacağız" ifadeleriyle taleplerinin karşılanması için çağrıda bulunmuştu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve Güvenpark'ta toplanan özel sektör öğretmenlerine, polis müdahale etti.

SENDİKA BAŞKANI EREN EDEBALİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ve bir sendika üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

'ANKARA'YI TERK ETMİYORUZ'

sendika.org'un haberine göre, saldırıların ardından konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy kararlılık çağrısı yaptı.

Aksoy şunları söyledi: "Tüm basına, emniyet güçlerine ve yetkililere şunu söyleyelim: Öğretmen Sendikası, muhattaplar karşımıza geçene kadar Ankara’yı terk etmiyor! Müzakere konusu burada bitmiştir!"

Polis, öğretmenlere ve desteğe gelenlere saldırılarına devam etti. Öğretmenler ve aralarında Halkevleri İç Anadolu Bölge Temsilcisi Serdar Kibar’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öğretmenler, tüm saldırılara rağmen yürüyüşlerini sürdürdü. Sakarya Caddesi’nde bir açıklama yapan öğretmenler kendilerine verilen sözler tutulana kadar vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

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