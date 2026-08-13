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Yeraltı sularının neden olduğu deformasyon nedeniyle 27 Nisan’dan bu yana Mecidiyeköy-Nurtepe arasında sefer yapılamayan M7 Metro Hattı’ndaki onarım çalışmaları sürüyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, hattı yıl sonundan önce yeniden hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul’un yoğun kullanılan raylı sistemlerinden M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde yürütülen onarım çalışmaları devam ediyor.

Yoğun yağışların ardından yeraltı suyu akışındaki artış nedeniyle hat üzerinde deformasyon meydana gelmiş, rayların zarar görmesi üzerine Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferler 27 Nisan’da durdurulmuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, belirlenen mühendislik çözümü doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek hattı yıl sonuna kalmadan yeniden hizmete açmayı hedeflediklerini açıkladı.

YAKLAŞIK 60 METRELİK BÖLÜMDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz, deformasyonun oluştuğu yaklaşık 60 metrelik bölümdeki kırım çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.

Onarım kapsamında hasarlı yapıların kaldırılmasının ardından bölgedeki su etkisini azaltacak müdahalelerin yapılması ve hattın yeniden inşa edilmesi planlanıyor.

ÇAĞLAYAN VE KAĞITHANE İSTASYONLARI KAPALI

Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferlerin durdurulması nedeniyle Çağlayan ve Kağıthane istasyonları da geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Mecidiyeköy-Mahmutbey bölümü 2020’de hizmete açılan M7 Metro Hattı, 2023 yılında Yıldız’a kadar uzatıldı.

Hattın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde benzer bir sorun nedeniyle 2021’de de çalışma yapılmış ve onarım süreci yaklaşık sekiz ay sürmüştü.