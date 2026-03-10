İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent, profesyonelce planlanmış silahlı bir soyguna sahne oldu. İki araçla gelen kar maskeli şüpheliler, güvenlik görevlilerini ve çevredeki esnafı şaşkına çeviren bir hızla hareket etti.

İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla merkeze giriş yapan maskeli şüpheliler, ellerindeki uzun namlulu silahlarla içinde yaklaşık 20 milyon lira olduğu düşünülen para çuvalını alarak araçlarla kaçtı.

Yapılan hızlı çalışmalar neticesinde, soygun şüphelilerinden biri kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Olayın dehşet anları ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.