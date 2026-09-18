Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul’da trafik yoğunluğu: Hangi ilçelerde yollar kilitlendi?

İstanbul'da güncel trafik yoğunluk haritasına göre şehir genelinde trafik yüzde 51 seviyesine ulaştı. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda ana arterler kırmızıya dönerken, özellikle Bağcılar, Ataşehir ve Ümraniye hatlarında trafik yer yer durma noktasına geldi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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İstanbul’da trafik yoğunluğu: Hangi ilçelerde yollar kilitlendi? - Resim: 1

İstanbul'da güncel trafik verileri, sürücülerin ana arterlerde ve köprü bağlantı yollarında yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldığı görüldü. İBB tarafından paylaşılan anlık yoğunluk haritasına göre, megakent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Harita üzerindeki kırmızı ve turuncu alanların dağılımı incelendiğinde, yoğunluğun belirli ilçe sınırlarında ve otoyol katılımlarında kümelendiği görülüyor.

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İstanbul’da trafik yoğunluğu: Hangi ilçelerde yollar kilitlendi? - Resim: 2

Bu ilçelerin güneyinden geçen ana karayolu (E-5/D-100) hattı üzerinde ve bağlantı yollarında yoğun kırmızı bölgeler göze çarpıyor.

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İstanbul’da trafik yoğunluğu: Hangi ilçelerde yollar kilitlendi? - Resim: 3

Avrupa Yakası'nın en kilit noktalarından biri olan Bağcılar ve çevresindeki otoyol (TEM) güzergahında trafik oldukça ağır ilerliyor; harita bu bölgede net bir şekilde koyu kırmızıya dönmüş durumda.

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İstanbul’da trafik yoğunluğu: Hangi ilçelerde yollar kilitlendi? - Resim: 4

Merkeze yaklaştıkça, özellikle Şişli üzerinden Boğaziçi'ne doğru ilerleyen arterlerde yoğunluk turuncu ve kırmızı renklerle haritaya yansıyor.

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İstanbul’da trafik yoğunluğu: Hangi ilçelerde yollar kilitlendi? - Resim: 5

Şehrin kuzey kısımlarına doğru çıkıldığında, Sarıyer ve Arnavutköy çevresindeki yolların tamamen yeşil (akıcı) olduğu görülüyor.

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İstanbul’da trafik yoğunluğu: Hangi ilçelerde yollar kilitlendi? - Resim: 6

Anadolu Yakası'nda "Ataşehir-Ümraniye" Düğümü Anadolu Yakası'nda hem sahil şeridine paralel ilerleyen karayolu hem de iç kısımlardan geçen otoyolda belirgin bir trafik yükü mevcut.

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İstanbul’da trafik yoğunluğu: Hangi ilçelerde yollar kilitlendi? - Resim: 7
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