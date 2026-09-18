İstanbul’da trafik yoğunluğu: Hangi ilçelerde yollar kilitlendi?

İstanbul'da güncel trafik verileri, sürücülerin ana arterlerde ve köprü bağlantı yollarında yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldığı görüldü. İBB tarafından paylaşılan anlık yoğunluk haritasına göre, megakent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Harita üzerindeki kırmızı ve turuncu alanların dağılımı incelendiğinde, yoğunluğun belirli ilçe sınırlarında ve otoyol katılımlarında kümelendiği görülüyor.