Bu akşam 22.00'de Beşiktaş Park'ta, İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle trafikte düzenlemeye gidildi. Stad çevresinde bazı yollar saat 07.00'den müsabaka bitimine kadar ulaşıma kapatıldı.

Bu düzenlemenin de etkisiyle kentte Avrupa ve Anadolu yakalarında her akşam yaşanan trafik yoğunluğuna Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde yaşanan yoğunluk eklendi. Kentte aralıklarla yağmur da etkili olurken, vatandaşlar da taksicilerin özellikle Beşiktaş ve çevresinde yolcu almamasından ve seçmesinden yakındı.