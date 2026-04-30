Sultanbeyli ilçesinde eğitim kalitesini artırmak ve modern eğitim alanları oluşturmak amacıyla başlatılan projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. Sultanbeyli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Eğitim Yatırımları Stratejisi doğrultusunda Mehmet Akif ve Akşemsettin mahallelerinde inşa edilecek üç okul için ilk kazma vuruldu.

Gerçekleştirilen geniş katılımlı törende Mehmet Akif Mahallesi içerisinde yer alacak olan bir ilkokul ve bir ortaokul ile Akşemsettin Mahallesi bünyesinde yükselecek bir ilkokulun temelleri dualar eşliğinde atıldı.

Temel atma töreninde kürsüye çıkan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçenin eğitim vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Belediye olarak çocukların ve gençlerin gelişimini her şeyin üzerinde tuttuklarını ifade eden Başkan Tombaş, eğitime yapılan her yatırımın geleceğimize bırakılacak en kıymetli eser olduğunun altını çizdi. Başkan Ali Tombaş konuşmasında bugün Sultanbeyli adına son derece anlamlı ve heyecan verici bir günü paylaştıklarını belirtti. İlçenin eğitim altyapısını kökten güçlendirecek ve evlatların çok daha iyi fiziki şartlarda ders başı yapmasına imkan tanıyacak üç yeni okulun temelini atmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Başkan Tombaş konuşmasını sürdürürken her yeni okulun evlatlar için taze bir başlangıç, aileler için bir umut kapısı ve Sultanbeyli için daha güçlü bir gelecek anlamına geldiğini dile getirdi. Temeli atılan bu eğitim yuvalarının ilçenin eğitim yolculuğuna büyük bir değer katacağına inandığını belirten Tombaş, projelere destek veren İstanbul Valisi başta olmak üzere Kaymakama, milli eğitim camiasına ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

HEDEFİMİZ TAM GÜN EĞİTİM

Törene katılarak Sultanbeyli halkının sevincine ortak olan İstanbul Valisi Davut Gül, ilçedeki eğitim hamlesinin kararlılıkla süreceği mesajını verdi. Vali Gül, Sultanbeyli’ye kazandırılan bu projelerin rastlantısal olmadığını, bizzat Cumhurbaşkanının talimatlarıyla şekillendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanının Sultanbeyli ziyaretinde Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın ilçenin eğitim ihtiyaçlarını rapor halinde sunduğunu hatırlatan Vali Gül, bu talepler doğrultusunda Sultanbeyli ile özel olarak ilgilenilmesi yönünde talimat aldıklarını ifade etti.

Sultanbeyli’de okul yapılabilecek uygun alanların tek tek tespit edildiğini belirten Vali Gül, temel amacı açıkladı. Valilik ve belediye koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar neticesinde Sultanbeyli ilçesinde ikili eğitimi önümüzdeki iki veya üç yıl içerisinde tamamen bitirerek tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Çocukların sabahın çok erken saatlerinde yollara düşmediği veya akşam geç saatlerde okuldan dönmediği, daha verimli ve tam gün eğitim alabileceği bir sistemi hayata geçireceklerini vurguladı.

İSTANBUL GENELİNDE DEV TESİS HAMLESİ

Vali Davut Gül, Sultanbeyli’deki okul inşaatlarının yanı sıra İstanbul geneli için planlanan devasa bir yatırım paketinin de detaylarını paylaştı. Eğitimden spora kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacaklarını belirten Gül, Valilik imkanlarıyla İstanbul genelinde yüz adet anaokulu, yüz adet dört altı yaş Kur’an kursu, yüz adet kreş, yüz adet halı saha ve yüz adet kapalı spor salonu inşa edileceğini duyurdu. Bu yatırımların sosyal yaşam alanlarını genişleteceğini ve gençlerin gelişimine doğrudan katkı sunacağını belirtti.

İLK HARÇ KONULDU

Mehmet Akif ve Akşemsettin mahallelerindeki inşaat alanlarında düzenlenen tören, ilçenin mülki idari amirlerini ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Temel atma törenine İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milli eğitim camiasının üst düzey temsilcileri, çok sayıda öğretmen, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katılım sağladı. Törenin sonunda protokol üyeleri hep birlikte butona basarak inşaatın ilk harcını temele döktüler.

