İstanbul’un Avcılar ilçesinde gerçekleştirilen bir sokak röportajı, emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Marmara Caddesi’nde 15 Şubat’ta yapılan ve sosyal medya platformlarında paylaşılan röportaja ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, röportaj sırasında suçu ve suçluyu övücü ifadeler kullandıkları değerlendirilen 18 yaşından küçük 4 kişi tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.