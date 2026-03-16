İstanbul'da savcılık talimatıyla 13 ve 14 Mart tarihilerinde kentin Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece ilçelerinde 5 operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan kişilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise 9 kilo 350 gram metamfetamin, 5 kilo 789 gram skunk, 4 kilo 440 gram Fas esrarı, 2 kilo 755 gram likit esrar, 220 uyuşturucu hap, 7.85 gram sentetik kannabinoid, 13,39 gram kokain olmak üzere toplam 22 kilo 355 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.