İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler, aşırı uç radikal terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma yaptı. Savcılık talimatıyla küresel terör örgütü IŞİD ile irtibatları tespit edilen sosyal medya kanalları aracılığıyla örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı.

11 GÖZALTI VAR

Birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel hareket timleri tarafından yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise zanlılara ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.