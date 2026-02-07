Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı resmi törenle karşıladı. Resmi törenden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ERDOĞAN’A HÜSEYİN BİN ALİ NİŞANI

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni’ne katılacak. Erdoğan’ın onuruna verilecek resmi yemeğe de iştirak edeceği belirtildi.

"ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği açıklamada, "Aziz kardeşim Ürdün Kralı sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık” sözlerini sarf etti.