İstanbul’da kira artış oranı açıklandı: İki ilçede ev kiralamak hayal oldu

Yaşanan bu yükselişle birlikte, 100 metrekare genişliğindeki standart bir konutun aylık ortalama kira tutarı 45 bin TL civarına ulaştı. Sektör uzmanları, megakentte genel ortalamayı yukarı çeken iki lokasyonun Kadıköy ve Beşiktaş ilçeleri olduğunu belirtiyor.