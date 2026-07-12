İstanbul genelinde kiralık ev fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Son bir yıllık süreçte metropoldeki kira ücretleri yaklaşık yüzde 40 oranında tırmanış kaydetti.
İstanbul’da kira artış oranı açıklandı: İki ilçede ev kiralamak hayal oldu
İstanbul’da kiralık konut fiyatları son bir yılda yüzde 40 artarken, ortalama kira bedeli 45 bin TL seviyesine yükseldi. Sektör temsilcileri, kiralık konut fiyatlarındaki artışın önüne geçilebilmesi için sosyal konut yatırımlarının artırılmasını ve arzın hızla güçlendirilmesini öneriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yaşanan bu yükselişle birlikte, 100 metrekare genişliğindeki standart bir konutun aylık ortalama kira tutarı 45 bin TL civarına ulaştı. Sektör uzmanları, megakentte genel ortalamayı yukarı çeken iki lokasyonun Kadıköy ve Beşiktaş ilçeleri olduğunu belirtiyor.
Ekonomim.com’un haberine göre piyasadaki son gelişmeleri değerlendiren Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şehirdeki kiralık mülklerin metrekare birim değerinin mayıs ayı verilerine göre ortalama 420 TL'ye dayandığını ifade etti.
Arz noktasındaki yetersizliğin fiyatları tetiklediğini dile getiren Özelmacıklı, yeni inşa edilen projelerde aylık ödemelerin 55 bin TL'ye, metrekare birim fiyatlarının ise 500 TL sınırına kadar tırmanabildiği bilgisini paylaştı.
Kira piyasasında sürdürülebilir bir dengenin kurulabilmesi adına konut arzının mutlaka artırılması gerektiğinin altını çizen Özelmacıklı, şu tespitlerde bulundu:
"Sosyal konut projelerinin hızlandırılması ve kiralık konut stokunun güçlendirilmesi kritik öneme sahip. İstanbul’da kiralık daire arzı oldukça sınırlı. Talebi karşılayacak yeterli konut bulunmaması, özellikle merkezi ve dönüşümün yoğun olduğu ilçelerde fiyat baskısının devam etmesine neden oluyor.”