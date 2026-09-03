Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı

İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı

İstanbul Bayrampaşa’da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. ‘Dur’ ihtarına uymayan bir sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil kaza yapınca sürücü orada bulunan bir motosiklete binip kaçtı. Sürücünün yanında bulunan kişi yakalandı.

Kaynak: DHA
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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 1

Bayrampaşa’da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin kullandığı otomobil, kaçış sırasında park halindeki bir araca çarptı.

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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 2

Otomobilden inen şüphelilerden biri plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, diğeri polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 3

Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi.

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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 4

Ancak araçtaki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı. Takip sırasında şüpheliler, araçlarıyla girdikleri bir sokakta park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 5

Araçtan inen şüphelilerden biri, olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek kaçtı. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 6

Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 7

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 8
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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 9
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İstanbul’da film gibi kovalamaca: Sürücü yine kaçtı - Resim: 10
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