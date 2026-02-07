İstanbul Şişli'de iş adamı ve Galatasaray’ın eski yönetici Erden Timur'un APA NEF binasını kalaşnikofla silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 5 kişi yakalandı. Beyaz renkli bir araç üzerinde araştırma yapan polis, şebekenin ağına ulaştı. Otele düzenledikleri baskında 5 kişi yakalanırken, araçta suç aleti silahlar bulundu.

Şişli, Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak üzerinde bulunan binaya gece saat 01.45 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar binaya ateş ettikten sonra olay yerinden sahte plaka takılmış beyaz renkli bir otomobille kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede binaya 7 mermi isabet olduğu tespit edildi.

POLİSİN DİKKATİ SİLAHLARI YAKALATTI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganları takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı üzerine sahte plaka takılan beyaz renkli otomobilin Sultangazi'de park halinde olduğu tespit edildi.

Polis otomobil çevresinde önlem alarak bir süre bekledikten sonra uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine araçta arama yaptı. Araçta suç unsuru bulunmazken, polisin dikkati sayesinde hemen arkasında bulunan park halindeki lüks otomobilin de plakasının sahte olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bu araçta arama yapan ekipler 2 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof otomatik silah ile çok sayıda mermi ile bir kelepçe buldu. Lüks araçta ayrıca 5 litrelik bir benzin bidonu ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ OTELE YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olaya karışan 5 kişinin, Şişli’de bir otelde kaldığını belirledi. Bu otele yapılan baskında şüpheliler M.K. (30), H.A. (33), M.B. (30), M.Ş.E. (27) ve B.Ş. (24) gözaltına alındı.

KURŞUNLANAN BİNAYLA İLGİLİ DAHA ÖNCEDEN İNTERNET ÜZERİNDEN ARAŞTIRMA YAPMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemede kurşunlanan binayla ilgili arama motorları üzerinden aramalar ve incelemeler yapıldığını tespit etti.

KUYUMCU HIRSIZLIKLARIYLA DA BAĞLANTILARI ÇIKTI

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin Bahçelievler ve Kadıköy’de meydana gelen kuyumcu hırsızlığı teşebbüsü ile Kağıthane’de 19 Ocak'ta meydana gelen 400 gram altının çalındığı hırsızlık olaylarıyla da bağlantılı olduklarını belirledi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.