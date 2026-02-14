İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde öğleden sonra saat 15.30 sıralarında skandal bir olay yaşandı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu ifade edilen bir şahıs, elindeki bıçakla devriye atan polislere saldırdı.

ÖNCE HAKARET ETTİ SONRA BIÇAKLA SALDIRDI

C.İ.'nin, önce polis memurlarına hakaret ettiği belirtilirken, daha sonra araçla devriye atan polis memurlarına hakaret ettiği öne sürüldü. Daha sonra şüpheli, araçtan inerek olaya müdahale etmek isteyen polis memurlarına bıçakla saldırdı.

4'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların da olaya dahil olmasıyla arbede yaşandı. Arbedede, 4'ü polis 2'si sivil vatandaş olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"BİR POLİSİN DURUMU CİDDİ"

Bir mahalle sakini, "2 polis, 2 sivil yaralandı. Kimsesiz bir çocuktu. Polisle bir atışması oluyor. Çocuğun üstüne gidince çocukta hepsini indiriyor. Bildiğim kadarıyla bir polisin durumu ciddi, diğeri de bacağından yaralanmış" dedi.