İstanbul Büyükçekmece’de çıkan kavgada 16 yaşındaki A.D. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan 16 ve 17 yaşındaki iki çocuğu gözaltına aldı.

Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi’nde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 16 yaşındaki E.B. ve 17 yaşındaki M.A.D., yanlarında bulunan bıçaklarla 16 yaşındaki A.D. ve 15 yaşındaki S.I. isimli çocuklara saldırdı.

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.D. ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

1 ÇOCUK ÖLDÜ

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.D. hayatını kaybetti. S.I.’nın ise tedavisi devam ediyor.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonrası; çocuk katiller 16 yaşındaki E.B. ve 17 yaşındaki M.A.D. olayda kullandıkları bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı. Yürütülen tahkikatın ardından adli makamlara sevk edilen iki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.