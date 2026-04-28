Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan 4 katlı bir bina, eşine az rastlanır bir "çöp ev" krizine sahne oluyor. Aynı aileye ait 4 daireden yükselen ağır kokular ve çevre kirliliği iddiaları, konuyu savcılığa ve mahkeme koridorlarına taşıdı.

KOKUDAN DURAMAYAN KOMŞULAR SAVCILIĞA KOŞTU

Binada yaşayan mahalle sakinleri, Yıldız Yetgin ve ailesine ait dairelerden gelen dayanılmaz kokular ve binada gezmeye başlayan fareler nedeniyle şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla harekete geçen ilçe sağlık, tarım ve belediye ekipleri, 16 Nisan’da polis eşliğinde binaya çıkarma yaptı. Yapılan ilk incelemelerde dairelerin karton, kumaş parçaları ve atık eşyalarla hıncahınç dolu olduğu görüldü.

5 SAATTE 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Belediye temizlik ekiplerinin polis gözetiminde gerçekleştirdiği 5 saatlik hummalı çalışma sonucunda, sadece belirlenen noktalardan 3 kamyon dolusu çöp tahliye edildi. Ancak tahliye işlemi sürerken ev sahibi Yıldız Yetgin’in mahkemeye başvurarak "yürütmeyi durdurma" kararı alması, operasyonu kısa süreliğine sekteye uğrattı.

MAHKEME "TAHLİYEYE DEVAM" DEDİ, TANSİYON YÜKSELDİ

Belediyenin itirazı üzerine mahkemenin durdurma kararını iptal etmesiyle ekipler bugün yeniden binaya geldi. Görevlileri karşısında gören ev sahibi Yetgin ile mahalleli arasında sert tartışmalar yaşandı:

Ev Sahibi Yıldız Yetgin "Bana iftira atılıyor, kadın olduğum için baskı görüyorum. Çeyizimi çamurlu alanlara döktüler. Bu kadar evim olmasına rağmen kiralık eve çıkacağım." dedi.

Mahalle sakinleri "Bizim derdimiz şahıslarla değil, çöplerle. Binada fareler geziyor, nefes alamıyoruz. Birkaç gün önce kamyonlarla gizlice eşya kaçırdılar." iddiasında bulundu.

5 GÜNLÜK SON MÜHLET

Polis ve zabıta eşliğinde yapılan son kontrollerde, bir dairenin temiz olduğu saptanırken, diğer dairedeki paketlenmiş kutu ve torbaların boşaltılması için ev sahibine 5 günlük ek süre tanındı. Mahalleli, dairelerin tamamen temizlenip temizlenmeyeceğini merakla beklerken, belediye ekiplerinin süreci yakından takip edeceği öğrenildi.