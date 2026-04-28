Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'da yürütülen çalışmalarda organize suça darbe vuruldu. Organize suç örgütünün açığa çıkarılması ve yakalanmasına yönelik operasyonu Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

9 Nisan'da Ataşehir'de, 11 Nisan'da Sarıyer'de iki galeriye yapılan silahlı saldırı, 14 Nisan'da Bağcılar'da yapılan silahlı saldırı ve Sarıyer'de bir galeriyi kurşunlamaya yönelik teşebbüs ile 21 Nisan'da Zeytinburnu'nda bir araca yapılan silahlı saldırıya karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.