İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde Pendik’teki kırsal bir araziyi mercek altına aldı. İstihbarat bilgilerini değerlendiren ekipler, bölgeyi havadan dron yardımıyla didik didik inceledi.

Yapılan titiz çalışmalarda, boş arazide toprak altına girip çıkan şahısların saptanması üzerine arazi taraması derinleştirildi. Dron destekli incelemeler sonucunda, yüzeyden fark edilmeyen ancak toprak altında gizlenmiş bir yeraltı su deposu tespit edildi.

SU KUYUSUNDAN BİNLERCE PARÇA FIŞKIRDI

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından emniyet güçleri operasyon için "düğmeye bastı." Söz konusu bölgeye düzenlenen baskında, boş su deposu içerisinde çuvallara gizlenmiş vaziyette:

3 bin 92 adet ruhsatsız tabanca yapımında kullanılacak parça, bin 869 adet silah sürgüsü, çok sayıda çeşitli mekanizma parçası ele geçirildi.

REKOR

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bu operasyon; Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda silah parçası olma özelliğini taşıyor.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, TAHKİKAT DERİNLEŞİYOR

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan silah kaçakçıları, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Emniyet, ele geçirilen parçaların hangi suç organizasyonlarıyla bağlantılı olduğunu çözmek için araştırmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.