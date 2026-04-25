Herkesin kullandığı o yol da ücretli olacak: İktidar adım başı para alacak

Herkesin kullandığı o yol da ücretli olacak: İktidar adım başı para alacak

Yap, işlet, devret modeliyle milyarlarca liralık kamu ihalelerini 'tanıdık' isimlere verdiği öne sürülen AK Parti iktidarı, özelleştirme politikalarıyla eleştirilerin hedefi oluyor. İstanbul'da şehir içi ulaşımda herkesin kullandığı o otoyol artık ücretli olacak

AK Parti, kamu mallarını şirketlere satmaya devam ediyor. Türkiye'de her geçen gün ücretsiz köprü ve otoyol sayısı azalırken, iktidarın bu özelleştirme planını duyan 'yok artık' diyecek.

İstanbul'da şehir içi ulaşımda kullanılan bazı otoyollar da özelleştirme kapsamına kapsamına alınacak. Evden çıkan adım başı para ödeyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul'da şu an ücretsiz olarak kullanılan TEM Otoyolu'nun (2. Çevre Yolu) 25 yıllığına özelleştirilerek paralı hale getirileceğini öne sürdü

Yavuzyılmaz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını da kapsayan bu yolun Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özelleştirilmesi halinde uygulanacağını öne sürdüğü tahmini geçiş ücreti tarifesini kamuoyuyla paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:

Çok yakında, TEM Otoyolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!

Kamunun ücretsiz olarak işlettiği, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen, O-2 No’lu, İstanbul 2. Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik

Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında;

Özelleştirildikten sonra İstanbul 2. Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum

Mahmutbey Batı-Mahmutbey Doğu: 9 TL
Mahmutbey Doğu-Metris: 12 TL
Metris-Hasdal: 31 TL
Hasdal-Levent: 17 TL
Levent-FSM Köprü: 9 TL
FSM Köprü-Kavacık: 7 TL
Kavacık-Şile Ayrımı: 26 TL
Şile Ayrımı-Çamlıca: 13 TL

Bağlantı yolları dahil toplam 38 km

2025 yılında İstanbul 2. Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 415 Milyon 876 Bin adet

2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan İstanbul 2. Çevre Otoyolunun, 2026 yılı itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse

Şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde;

Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 6 Milyar 64 Milyon Lira olacak

25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 151 Milyar Lira

Güncel kurla en az 3 Milyar 375 Milyon Dolar

Bunun adı, özelleştirme planı değil, AKP’nin seçim finansmanı sağlamak için vatandaşı soyma planıdır!

Bu plan, genel seçimler öncesinde; önden toplu para tahsil etme planıdır!

Kaynak: CİMER, KGM 2025 Trafik ve Ulaşım Bilgileri Raporu, 2010 Yılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, Çevre Otoyolu Haritası"

