AK Parti, kamu mallarını şirketlere satmaya devam ediyor. Türkiye'de her geçen gün ücretsiz köprü ve otoyol sayısı azalırken, iktidarın bu özelleştirme planını duyan 'yok artık' diyecek.
Herkesin kullandığı o yol da ücretli olacak: İktidar adım başı para alacak
Yap, işlet, devret modeliyle milyarlarca liralık kamu ihalelerini 'tanıdık' isimlere verdiği öne sürülen AK Parti iktidarı, özelleştirme politikalarıyla eleştirilerin hedefi oluyor. İstanbul'da şehir içi ulaşımda herkesin kullandığı o otoyol artık ücretli olacakDerleyen: Yunus Arıkan
İstanbul'da şehir içi ulaşımda kullanılan bazı otoyollar da özelleştirme kapsamına kapsamına alınacak. Evden çıkan adım başı para ödeyecek.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul'da şu an ücretsiz olarak kullanılan TEM Otoyolu'nun (2. Çevre Yolu) 25 yıllığına özelleştirilerek paralı hale getirileceğini öne sürdü
Yavuzyılmaz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını da kapsayan bu yolun Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özelleştirilmesi halinde uygulanacağını öne sürdüğü tahmini geçiş ücreti tarifesini kamuoyuyla paylaştı.
Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:
Çok yakında, TEM Otoyolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!
Kamunun ücretsiz olarak işlettiği, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen, O-2 No’lu, İstanbul 2. Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik
Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında;
Özelleştirildikten sonra İstanbul 2. Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum
Mahmutbey Batı-Mahmutbey Doğu: 9 TL
Mahmutbey Doğu-Metris: 12 TL
Metris-Hasdal: 31 TL
Hasdal-Levent: 17 TL
Levent-FSM Köprü: 9 TL
FSM Köprü-Kavacık: 7 TL
Kavacık-Şile Ayrımı: 26 TL
Şile Ayrımı-Çamlıca: 13 TL
Bağlantı yolları dahil toplam 38 km
2025 yılında İstanbul 2. Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 415 Milyon 876 Bin adet
2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan İstanbul 2. Çevre Otoyolunun, 2026 yılı itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse
Şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde;
Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 6 Milyar 64 Milyon Lira olacak
25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 151 Milyar Lira
Güncel kurla en az 3 Milyar 375 Milyon Dolar
Bunun adı, özelleştirme planı değil, AKP’nin seçim finansmanı sağlamak için vatandaşı soyma planıdır!
Bu plan, genel seçimler öncesinde; önden toplu para tahsil etme planıdır!
Kaynak: CİMER, KGM 2025 Trafik ve Ulaşım Bilgileri Raporu, 2010 Yılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, Çevre Otoyolu Haritası"