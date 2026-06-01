İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandığı göze çarptı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçların yavaş ilerlediği görüldü. Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı.