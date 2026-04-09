İstanbul’da mesai çıkışı saatlerinde trafik adeta durma noktasına geldi. Haftanın dördüncü iş gününde hem ana arterlerde hem toplu ulaşım bağlantı noktalarında yoğunluk dikkat çekti.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde çift yönlü trafik sıkışıklığı yaşandı. Edirne yönünde Haliç Köprüsü ile Bayrampaşa arasında araçlar güçlükle ilerlerken, Beylikdüzü-TÜYAP hattında da trafik ağır seyretti. Küçükçekmece mevkisinde Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu’nda Hasdal’dan başlayarak Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarına kadar her iki yönde yoğunluk gözlendi. Büyükdere Caddesi’nde Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yollarında da benzer tablo yaşandı.

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Ümraniye’den Ataşehir’e kadar uzanan yoğun trafik dikkat çekti. Şile Otoyolu’nda Çekmeköy ile Ümraniye arasındaki güzergahta araçlar ağır ilerledi.

Karayollarındaki yoğunluk toplu taşımaya da yansıdı. Metro ve metrobüs aktarma noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 78, Avrupa Yakası’nda yüzde 83, kent genelinde ise yüzde 81 olarak ölçüldü.