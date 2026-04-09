IBAN'da bunu yapanlar dikkat: Hapis ve para cezası var

Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Suçlarında IBAN Kullandırma" başlıklı konferansın açılışında konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, teknolojinin gelişmesiyle birlikte suç yöntemlerinin de dijitalleştiğine dikkat çekerek IBAN'ını kullandıranları uyardı.
IBAN'da bunu yapanlar dikkat! Son dönemde artış gösteren yasa dışı bahis ve dolandırıcılık vakalarında banka hesaplarının başkalarına kullandırılmasının ağır hukuki sonuçları masaya yatırıldı. Uzmanlar, IBAN kullandırmanın 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve para cezası riski taşıdığını vurguladı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Vali Turan, banka hesaplarının kötüye kullanılmasının toplumsal bir tehdit olduğunu belirterek, "Mücadelede sadece hukuki tedbirler yetmez; vatandaşlarımızın bilinçli hareket etmesi ve bu suçlara ortak olmaması hayati önem taşıyor" dedi.
BAŞSAVCI VEKİLİ SAÇLI'DAN UYARI: HAPİS CEZASI KAPIDA
Konferansta hukuki yaptırımlar üzerine önemli açıklamalarda bulunan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, IBAN kiralamanın halk arasında masum bir işlem gibi algılandığını ancak bunun büyük bir yanılgı olduğunu ifade etti. Saçlı, kanunların bu konudaki net tavrını şu sözlerle özetledi:
"Banka hesaplarını veya IBAN numaralarını her ne sebeple olursa olsun başkalarının kullanımına sunmak, 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası ve ağır adli para cezaları gerektiren ciddi bir suçtur."
Özellikle üniversite öğrencilerinin suç örgütleri tarafından hedef seçildiğini belirten Saçlı, "Hızlı ve kolay para kazanma" tuzağına düşen gençlerin, farkında olmadan organize suçlara destek vermiş sayıldıklarını kaydetti.
GENÇLER RİSK ALTINDA
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ise üniversite gençliğinin bu tür risklere karşı korunması gerektiğini vurguladı. Rektör Ak, bir anlık hatayla IBAN bilgilerini paylaşan gençlerin hem akademik kariyerlerinin hem de sosyal hayatlarının geri dönülemez şekilde zarar görebileceğini hatırlattı.
UZMANLAR DETAYLARI PAYLAŞTI
Seçkin Yavuzdoğan’ın moderatörlüğünde devam eden programda; hakimler, savcılar ve emniyet personeli yaptıkları sunumlarla yasa dışı bahis şebekelerinin çalışma yöntemlerini ve adli süreçlerin nasıl işlediğini katılımcılara detaylıca anlattı.
Yetkililer, vatandaşlara "IBAN hesabınızı kimseye kullandırmayın, suç ortağı olmayın!" diyerek uyardı.
