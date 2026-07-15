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Kaynak: AA

Kaza, Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 41 AHE 681 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 GG 1797 plakalı otomobil ile bir ticari taksiye çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmanın etkisiyle 41 AHE 681 plakalı otomobilde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri ile çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan cadde, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.