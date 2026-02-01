Süper Lig devi Galatasaray’da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte kadro güncellenmesi sürüyor.

Gözler UEFA'ya bildirilecek güncel kadroya çevrilirken Aslan’ın listede 3 oyuncu değişikliği yapma şansı bulunuyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya ek takviyede bulunup listeye eklemek istiyor.

GALATASARAY’DAN SON DAKİKA TRANSFERİ! HEDEF BISSOUMA

Orta sahaya kondisyonlu bir takviyede bulunmak isteyen Galatasaray, gündemine Yves Bissouma'yı aldı. Yeni Asır'ın haberine göre; Cimbom geçtiğimiz dönemlerde de kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı yıldız ismin transferini bu kez mutlu sonla tamamlamak istiyor.

Galatasray'da hedef Yves Bissouma

Uzun süredir sakat olan Yves Bissouma, şu ana kadar Tottenham formasıyla 2 resmi maça çıktı. Toplam 123 dakika süre alan 29 yaşındaki Malili yıldız, skora etki edemedi.





