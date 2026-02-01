Süper Lig devi Galatasaray’da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte kadro güncellenmesi sürüyor.

Gözler UEFA'ya bildirilecek güncel kadroya çevrilirken Aslan’ın listede 3 oyuncu değişikliği yapma şansı bulunuyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya ek takviyede bulunup listeye eklemek istiyor.

Galatasaray’dan son dakika transferi: Aslan eski aşkına geri dönüyor, hedef Yves Bissouma - Resim : 1

GALATASARAY’DAN SON DAKİKA TRANSFERİ! HEDEF BISSOUMA

Orta sahaya kondisyonlu bir takviyede bulunmak isteyen Galatasaray, gündemine Yves Bissouma'yı aldı. Yeni Asır'ın haberine göre; Cimbom geçtiğimiz dönemlerde de kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı yıldız ismin transferini bu kez mutlu sonla tamamlamak istiyor.

Galatasaray’dan son dakika transferi: Aslan eski aşkına geri dönüyor, hedef Yves Bissouma - Resim : 2
Galatasray'da hedef Yves Bissouma

Uzun süredir sakat olan Yves Bissouma, şu ana kadar Tottenham formasıyla 2 resmi maça çıktı. Toplam 123 dakika süre alan 29 yaşındaki Malili yıldız, skora etki edemedi.

Okan Buruk gelen haberle yıkıldı: Galatasaray’da kırmızı alarm, Sane en kritik maçta yokOkan Buruk gelen haberle yıkıldı: Galatasaray’da kırmızı alarm, Sane en kritik maçta yokSpor