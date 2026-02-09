Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Maraş merkezli depremler ile ilgili kapsamlı bilimsel raporunu yayımladı.

'2023 Depremlerinin Ardından: Kandilli’de Çok Disiplinli Bilimsel Çalışmalar' başlıklı çalışmada, depremlerin yalnızca bölgeyi değil tüm Anadolu’yu etkileyen büyük bir yer kabuğu hareketine yol açtığı ortaya kondu.

Rapora göre depremler tek bir noktadan kırılarak değil, fay boyunca parça parça ve aşamalı şekilde ilerledi. İlk büyük depremin ikinciyi tetiklediği, bazı segmentlerde kırılma hızının olağanüstü seviyelere ulaştığı belirtildi. Uydu görüntüleriyle yapılan ölçümlerde yaklaşık 300 kilometrelik bir fay hattında yüzey kaymaları tespit edildi.

İSTANBUL 1 SANTİMETRE KAYDI

Bilim insanları, depremin etkisinin yüzlerce kilometre uzağa kadar yayıldığını ifade etti. Uzay jeodezisi verilerine göre İstanbul’da bile yaklaşık 1 santimetrelik yatay yer değiştirme ölçüldü. Bu durum, 6 Şubat depremlerinin sadece yerel değil, bölgesel ölçekte bir deformasyon yarattığını gösterdi.

AYLAR ÖNCE DİKKAT ÇEKİCİ HAREKETLİLİK

Raporda ayrıca ana depremden aylar önce bölgede küçük sarsıntıların arttığı, bunun fayın gerilmeye başladığını gösteren bir hazırlık süreci olabileceği ifade edildi. Ancak bu tür öncü hareketlerin tek başına büyük bir depremin kesin habercisi sayılamayacağına dikkat çekildi.

YIKIMIN NEDEN AĞIR OLDUĞU BELİRLENDİ

Üç boyutlu deprem simülasyonları ise yıkımın bu kadar ağır olmasının temel sebebini ortaya koydu. Depremin ana faydan değil, daha riskli bir yan faydan başlaması nedeniyle özellikle Pazarcık ve Hatay’da büyük yıkım yaşandığı ifade edildi. Uzmanlar, yaşanan senaryonun olası en yıkıcı ihtimallerden biri olduğunu vurguladı.