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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takibi ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, pusulabet.com adlı internet sitesi ve bağlantılı platformlar üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldıkları belirlenen toplam 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.