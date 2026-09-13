İstanbul Havalimanı’nda akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan yolcu uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
TAKSİ YOLUNDA KALDI
Terminale doğru hareket eden yolcu uçağı, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu taksi yolunda kaldı.
Pilotun durumu bildirmesi üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı müdahale ekipleri, 123 yolcu ve 9 kabin memurunu uçaktan tahliye etti.
Uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için teknik inceleme ve çalışma başlatıldı.