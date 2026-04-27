Geçtiğimiz yıl konkordato istenen ve geçici olarak kabul edilen ancak mahkeme tarafından Kasım 2025'te konkordatonun reddedilmesiyle ortadan kalkan süreç tekrardan başlıyor.

İş insanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Unit Investments SA'nın altında bulunan Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA'nın sahibi olduğu Les Ottomans oteli için yeni konkordato başvurusu gerçekleştirildi.

Universal Luxembourg Group SA'nın sahibi olduğu Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş., İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato için başvuru talebinde bulundu.

Mahkeme, 16 Mart 2026 tarihinde düzenlenen tensip zaptı ile şirkete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Konkordato komiser heyetinin sunmuş olduğu rapor ve tüm dosya kapsamı incelenmek suretiyle bilirkişi heyetinden rapor alınmasına, bilirkişi heyetine raporu sunmaları için 60 gün süre verilmesine, bilirkişi heyetine iflas idaresi ve müflisin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi verilmesine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin 2026/100 Esas ve 2026/319 Karar sayılı 04/03/2026 tarihli ilamı ile işbu tensip zaptının konkordato talep eden vekiline tebliğine"

İlgili evraklar tamamlandıktan sonra şirketin konkordato talebinin karşılanıp karşılanmayacağı belli olacak. Mahkeme, 11 Haziran 2026'da saat 14:35'te toplanacak. Otelin web sitesine girildiğinde konaklama, SPA ve restoran bölümlerinin kısa süreliğine hizmet dışı kaldığı da aktarılıyor.