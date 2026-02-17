2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde işsizlik ödeneği hak etme oranı ortalama yüzde 47,9 olarak gerçekleşti. Bu oran, işsizler arasında işsizlik ödeneği almaya hak kazananların toplam işsiz sayısına oranını ifade ediyor.

Veriler, işsizlerin yarıdan fazlasının ödenekten yararlanamadığını ortaya koydu.

SADECE 16 İL ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Türkiye genelinde yalnızca 16 ilde işsizlik ödeneği hak etme oranı ülke ortalamasının üzerine çıktı. Geri kalan illerde oran, yüzde 47,9’un altında kaldı.

Uzmanlar, hak kazanma oranının istihdam yapısı, kayıtlı çalışma süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterdiğine dikkat çekiyor.