ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sırasında Mossad'ın terör örgütü PKK ve İran uzantısı PJAK’ı İran içinde bir "kara gücü" olarak konumlandırma girişimini Türkiye'nin engellediği iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, terör örgütünün İran savaşında kullanılmasına tepki gösterdi. Erdoğan’ın, Türkiye’nin komşusu İran’ın toprak bütünlüğünü kırmızı çizgi olarak gördüğünü bizzat ilettiği öne sürüldü.

"SURİYE'DEKİ GİBİ YAPARIZ"

İddiaya göre AKP kurmaylarının Külliye’deki değerlendirme toplantısında, İsrail’in terör örgütlerini İran savaşına dahil etme planı konuşuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak merkezi hükümeti ve Kuzey Irak yönetimiyle temaslarında "Suriye’de neler olduğunu gördünüz. Orada yaptığımızı burada da yaparız. Süreç filan dinlemeyiz. Bölgeyi ateşe atacak en ufak bir adımda gereken yapılır" uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

TERÖR ELEBAŞI ÖCALAN'DAN KANDİL'E UYARI

İran meselesinde terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın da devreye sokulduğu öne sürüldü. Öcalan'ın Kandil'e ''İsrail’in oyununa gelmeyin" uyarısında bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan yetkililerden iddiayla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı.