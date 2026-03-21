İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı. Lübnan resmi haber ajansının aktardığına göre, İsrail uçakları sabaha karşı Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ganduriye beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

TOPÇU ATIŞLARI YENİDEN BAŞLADI

Haberde, İsrail ordusunun Sur ilçesine bağlı Nakura beldesine yönelik yoğun topçu atışlarını yeniden başlattığı belirtildi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Nebatiye’ye bağlı Deyr ez-Zahrani beldesine düzenlenen saldırıda 2’si kadın 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

SALDIRILAR GENİŞLİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini açıklamıştı. Daha sonra Beyrut’u da hedef alan geniş çaplı hava saldırıları başlatıldığını duyuran İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını havadan ve denizden sürdürürken kara işgalini genişletme kararı almıştı.

CAN KAYBI VE YERİNDEN EDİLME ARTTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirdi. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise saldırılar ve işgal nedeniyle ülkede zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.