Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, saldırılarda yaşamını yitirenlerden 118'i çocuk, 79'u kadın olarak kayıtlara geçti. Açıklamada ayrıca 40 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının ise yaralandığı vurgulandı. Saldırılarda çok sayıda hastane, sağlık merkezi ve ambulansın da hedef alındığı veya hasar gördüğü kaydedildi.

SON 24 SAATTE 20 ÖLÜ, 57 YARALI

Bakanlık, yalnızca son 24 saatte İsrail'in düzenlediği hava ve diğer saldırılarda 20 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu rakamlar, Lübnan'ın güney bölgeleri, Bekaa Vadisi ve başkent Beyrut'un bazı mahallelerinde yoğunlaşan operasyonların devam ettiğini gösteriyor.

SALDIRILAR VE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlayan ve Hizbullah hedeflerine yönelik olduğu belirtilen hava saldırılarının ardından 16 Mart itibarıyla güney Lübnan'a sınırlı kara harekâtı başlattığını açıklamıştı. Saldırılar, Lübnan'ın güneyindeki köyler, kasabalar ve Beyrut'un bazı banliyölerini etkilemeye devam ediyor. Lübnan resmi kaynakları, bu süreçte on binlerce kişinin yerinden edildiğini ve 134 binden fazla kişinin geçici barınaklara sığındığını belirtiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, verilerin resmi kayıtlara dayandığını ve sahadaki koşulların zorluğu nedeniyle bazı kayıpların henüz doğrulanmamış olabileceğini ifade etti. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen çatışmaların sürdüğü gözlemleniyor.