ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan süreç, İran’ın da komşu ülkelerdeki ABD üslerini ve İsrail’i bombalamasıyla devam ediyor.

ABD ve İsrail’in yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney yeni lider seçilirken, İsrail kanadından konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

MÜCTEBA HAMANEY’E ÖLÜM TEHDİDİ

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hamas Hareketi'nden İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını yayımladı.

Ohana, Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" ifadelerini yazdı.