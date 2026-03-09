Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji piyasaları ve küresel ekonomi üzerindeki olası tahribatına ilişkin YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu.
Atilla Yeşilada: Altından daha fazla kazandıracak
Atilla Yeşilada, İran eksenli savaş risklerinin enerji piyasaları üzerindeki baskısına dikkat çekerek çarpıcı bir ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Petrol fiyatlarının 150 dolar bandına çıkabileceğini öngören Yeşilada, mevduat faizlerinin altından daha fazla kazandıracağını öngördü.Derleyen: Süleyman Çay
Yeşilada, özellikle petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye’nin ekonomi yönetimindeki dengeleri sarsabileceğini vurguladı.
Enerji piyasalarındaki baskının dünya ve Türkiye ekonomisine vereceği zararlara odaklanan Yeşilada, Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara yükselme ihtimalini masaya yatırdı.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yürütülen istikrar programının büyük bir dirençle karşılaşacağını belirten Yeşilada, şu ifadeleri kullandı:
"Mehmet Şimşek’in çabalarını takdir etmeme rağmen, Brent petrolün 150 dolara yükseldiği bir tabloda Türkiye'de enflasyonun yeniden tırmanışa geçtiğini ve ekonominin resesyona girdiğini göreceğiz."
Piyasalardaki güvenli liman arayışına da değinen ünlü ekonomist, ons altının 5 bin 100 dolar seviyelerinden 6 bin dolara kadar çıkabileceğini öngördü. Ancak bu yükseliş potansiyeline rağmen kendi yatırım tercihinin Türk Lirası (TL) olduğunu ifade etti.
Altındaki yüzde 20’lik olası primin, dolar/TL artışıyla birleştiğinde yüzde 40’lık bir getiri sunabileceğini, ancak mevcut faiz oranlarının daha stabil bir kazanç sağladığını belirtti.
Merkez Bankası’nın faiz politikasının önemine dikkat çeken Yeşilada, faizlerin sabit kalması veya artırılması durumunda %45-%50 bandında bir getiri elde etmenin mümkün olduğunu söyledi.
Küresel bir kaos döneminden geçildiğini hatırlatan Yeşilada, yatırımcılara şu kritik tavsiyede bulundu:
"Aslında iyimser bir insanım ancak maalesef çok kötü bir dünyada, bir kaos dünyasında yaşıyoruz. Lütfen bu süreçte gereksiz riskler almaktan kaçının."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.