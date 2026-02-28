Donald Trump'ın her dakika vurma sinyalleri verdiği İran'dan anlaşma için kritik bir adım geldi. Görüşmelerde arabulucu rolünü üstlenen Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD-İran hattındaki krizi sadece diplomasinin çözebileceğini ifade etti.

Diplomasiye herhangi bir alternatifin bu sorunu çözeceğini belirten Busaidi, "ABD ve İran arasında barış anlaşmasının erişilebilir olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

"İRAN ASLA BOMBAYA SAHİP OLAMAYACAK"

Busaidi, anlaşmaya doğru oldukça önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Eğer nihai hedef İran'ın sonsuza dek nükleer bombaya sahip olamamasını sağlamaksa, bence bu müzakereler sayesinde bu sorunu çözdük." diye konuştu.

"NÜKLEER MADDEYE SAHİP OLAMAYACAK"

İran'ın hangi konularda anlaştığı sorusunu yanıtlayan Busaidi, "Bence en önemli başarı, İran'ın asla bomba yapabilecek nükleer maddeye sahip olmayacağına dair anlaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

"SIFIR STOKLAMA KABUL GÖRDÜ"

Busaidi, bunun tamamen yeni bir şey olduğunu ve zenginleştirme tartışmasını daha az önemli hale getirdiğini belirterek, "Çünkü artık (zenginleştirilmiş uranyumda) sıfır stoklamadan bahsediyoruz. Bu çok önemli, çünkü zenginleştirilmiş maddeyi stoklayamazsanız, zenginleştirseniz de zenginleştirmeseniz de bomba yapmanın hiçbir yolu yoktur." dedi.

"Sıfır stoklama ve tam doğrulama olacak" diyen Busaidi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından yapılacak tam ve kapsamlı doğrulamanın da önemli olduğunu kaydetti.