İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılarda, bir Filistinli hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gazze’nin güneyinde bir Filistinli, "Sarı Hattı" geçtiği iddiasıyla İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

SİVİLLERİN KALDIĞI ÇADIRLARA ATEŞ AÇILDI

İsrail askerlerinin Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bulunan sivillerin kaldıkları çadırlara ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir çocuk da yaralandı.

Sağlık ekipleri ayrıca, Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinde İsrail askerlerinin günler önce ateş açarak öldürdüğü bir Filistinlinin naaşına ulaştı.