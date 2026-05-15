Orta Doğu’da gerilim hattı olan Lübnan’da, İsrail ordusunun hava ve kara operasyonları devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son resmi açıklamada, sahadaki can kayıpları ve yaralı durumuna ilişkin güncel istatistikler dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Veriler, bölgedeki insani krizin derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakanlık, özellikle nisan ayında yürürlüğe giren ancak sahada tam olarak karşılık bulmayan ateşkes sürecinden bu yana yaşanan kayıplara dikkat çekti. Açıklamaya göre, nisan ayından bu günümüze kadar geçen kısa sürede 657 kişi yaşamını yitirirken, bin 444 kişi de saldırılarda yaralandı.

Çatışmaların şiddetlenerek yeniden başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana geçen yaklaşık iki buçuk aylık süreçte ise tablo daha da ağırlaştı. İsrail saldırıları sonucunda toplamda 2 bin 951 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 988 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.