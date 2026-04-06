Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, Ölü Deniz Fay Zonu’na ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1.000 kilometre uzunluğunda ve 20-25 kilometre genişliğinde olan fay hattının, Arabistan platosu ile Afrika levhası arasında yer alan önemli bir sınır fayı olduğu belirtildi.

Fayın birden fazla segmentten oluştuğunu ifade eden Öğüt, tamamının tek seferde kırılmasının düşük ihtimal olduğunu ancak bazı bölümlerde riskin yüksek olduğuna dikkat çekti. Özellikle Ürdün Vadisi segmentinin “sismik boşluk” niteliği taşıdığını belirten Öğüt, bu bölgede meydana gelebilecek bir kırılmanın yaklaşık 7,4 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.

'İSRAİL TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YIKIM OLABİLİR'

Olası bir deprem senaryosunda İsrail, Ürdün, Batı Şeria, Gazze, Suriye ve Lübnan’ın güneyinin etkilenebileceğini ifade eden Öğüt, en ağır tablonun İsrail’de yaşanabileceğini belirtti. Öğüt, böyle bir senaryonun “İsrail tarihindeki en büyük yıkım” olabileceğini dile getirdi.

Bölgedeki riskin yalnızca depremle sınırlı olmadığına işaret eden Öğüt, İsrail’de bulunan Dimona nükleer tesisi ve yer altındaki kritik yapıların da olası bir depremden etkilenebileceğini söyledi. Bu durumun geniş bir alanda çevresel sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Baturhan Öğüt paylaşımında:

"Ölü deniz fay zonu 1.000 km uzunlukta ve 20-25 genişliğindedir.

Arabistan platosu ile Afrika levhası arasında doğrultu atımlı transform kıta sınır fayı. Bu fayın tümüyle kırılması yaklaşık olarak 9,0 büyüklüğünde bir depremi üretebilir, ancak bir çok segment'ten oluştuğu için tek seferde kırılması çok düşük olasılıktır.

Bu fayın özellikle Ürdün vadisi fayı kısmı sismik boşluk niteliğinde olmakla birlikte kırılması durumunda 7,4 büyüklüğündeki depremle, İsrail, Ürdün, Batı Şeria, Gazze, Suriye ve Lübnan'ın güneyinde yıkım yapacak depremi oluşturabilir, nitekim oluşturma ihtimali de oldukça yüksektir. İsrail bu deprem de en fazla yıkım olacak ülke.

Ortada şöyle bir risk var, dimona nükleer santrali ve dimona yer altında ki gizli atom bombalarının olduğu noktalar da yıkım olması durumunda yaklaşık olarak 300 km çapında ciddi yıkım yapabilir ve bölgede nükleer sızıntıya neden olabilir.

İsrail kurulduğu tarihten günümüze kadar ki yaşadığı en büyük yıkımı bu deprem ile yaşayacak."