Hastane kaynaklarına göre İsrail askerleri, ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgelerden biri olan Cibaliya en-Nezle’de Ahmed eş-Şendagli isimli çocuğu vurarak öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu sınır bölgelerinin yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini devam ettiriyor. Bu durum, İsrail’in Gazze topraklarının yüzde 50’den fazlasını fiilen kontrol ettiği anlamına geliyor.

İsrail, 10 Ekim’den beri Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor; Gazze’deki hükümet Medya Ofisi’ne göre bu dönemde yaklaşık 969 ihlal gerçekleşti ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlatıp iki yıl süren saldırıları sonucunda Gazze’de 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 binden fazla kişi yaralandı.