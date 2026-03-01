İsrail devlet televizyonu KAN, İran ile yürütülen son müzakerelerin planlanan askeri operasyon öncesi bir “aldatma ve zaman kazanma taktiği” olduğunu öne sürdü.

KAN’ın adı açıklanmayan resmi kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyon tarihini haftalar öncesinden belirledi.

Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin sabah saatlerinde operasyonun amacını “Tahran yönetimine ciddi zarar vermek” şeklinde onayladığı aktarıldı.

Kaynaklara göre ilk saldırının, yüksek istihbarat hassasiyeti gerektiren bir plan kapsamında gerçekleştirildiği ve İran yönetimindeki üst düzey isimlerin hedef alındığı iddia edildi.

İsrail değerlendirmelerine göre saldırılarda İran’ın siyasi ve güvenlik kurumlarından çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü veya yaralandığı öne sürülürken, dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve yakın çevresinden bazı isimlerin de kayıplar arasında olabileceği ileri sürüldü.

Saldırının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü belirtilirken, İsrail kaynaklarının açıklamalarının ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce yaptığı bazı açıklamalarla çeliştiği ifade edildi.

Trump, daha önce yaptığı değerlendirmede İran’ın müzakerelerde anlaşmaya yaklaştığını ancak son anda geri adım attığını savunmuş, Tahran yönetiminin gerçek bir anlaşma niyeti olmadığını iddia etmişti.