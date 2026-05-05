Isparta’da gece saatlerinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Gülhan Altunbaş çıktığı tepeden düşerek yaşamını yitirdi.

yanındaki kişi de yaralandı

Olay, Yenice Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Altunbaş, henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düştü. Yanında bulunan H.A. (34) da onunla birlikte düşerek yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Altunbaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı H.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

“KURTARMAK İSTERKEN DÜŞTÜM” İDDİASI

Tedavisi tamamlanan H.A.’nın ifadesinde, Altunbaş’ın kendisini boşluğa bıraktığını, onu tutmak isterken birlikte düştüklerini öne sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

H.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.