Bakanlar Kurulu kararıyla gizliliği kaldırılan belgeler, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hükümetin resmi internet sitesinde kamuoyunun erişimine sunulacak.

Hükümet Sözcüsü ve Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz, söz konusu belgelerin Franco rejimi dönemine ait düzenlemeler kapsamında gizli kaldığını belirterek, “Bu adım, modern demokrasilerde alışılmadık bir duruma son veriyor. Diktatörlük döneminin karanlıkta kalan yönlerini açığa çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.

SİYASİ CEPHEDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Karar, siyasi partiler arasında farklı tepkilere yol açtı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağcı Vox, hükümeti “gündem değiştirmekle” eleştirirken; sol partiler ile Bask ve Katalonya’daki ayrılıkçı siyasi oluşumlar kararı memnuniyetle karşıladı.

17 SAAT SÜREN DARBE GİRİŞİMİ

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya’da 23 Şubat 1981’de Yarbay Antonio Tejero Molina öncülüğündeki yaklaşık 200 jandarma, meclisi basarak yönetime el koymaya teşebbüs etmişti. 17 saat süren girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Darbe sonrası ordudan ihraç edilen Tejero, 1982’deki yargı süreci sonunda 30 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 1996’da şartlı tahliye edilmişti. Tejero’nun halen hasta olduğu ve evinde tedavi gördüğü belirtiliyor.