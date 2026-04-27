Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun koltuğu ciddi şekilde sallanıyor.

TEDESCO İLE YOLLARIN AYRILMASI GÜNDEMDE

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın bazı kararlar alacaklarını açıklamasının ardından muhtemel teknik direktör değişikliği gündeme gelmiş ve İsmail Kartal'ın ismi yeniden sarı lacivertli camiada yüksek sesle zikredilmişti.

İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE YANITI

Tüm bu gelişmelerin ardından İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye geri dönme olasılığına ilişkin açıklama geldi.

TV 100'e konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyetine ilişkin 'Futbol böyle bir şey. Bunlar normal.' dedi.

Fenerbahçe yönetiminden henüz bir telefon almadığını belirten İsmail Kartal 'Teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?' sorusuna ise "Elbette değerlendiririz." yanıtı verdi.

İsmail Kartal'ın bu cevabından sonra Tedesco'nun yerine göreve gelebileceği yönündeki söylentiler arttı.