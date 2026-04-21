NÜKLEER PAZARLIKTA '10 YIL' FORMÜLÜ: ABD’DEN İRAN’A ŞARTLI TAVİZ

Pakistan hükümet kaynakları, İslamabad’da yapılması planlanan ikinci tur müzakereler öncesinde ABD’nin nükleer stratejisinde esnemeye gittiğini duyurdu. Washington yönetiminin, Tahran’dan güçlü garantiler alması durumunda İran'ın nükleer programının moratoryumunu 20 yıldan 10 yıla indirmeye hazır olduğu ileri sürüldü.

URANYUM STOKLARI İÇİN "ÜÇÜNCÜ ÜLKE" FORMÜLÜ

İslamabad’daki görüşmelerde ABD’nin sunduğu paket, sadece zamanlamayı değil, zenginleştirilmiş uranyumun güvenliğini de kapsıyor. Masadaki teklifler arasında İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun 10 yıllığına ABD veya tarafsız bir üçüncü ülkeye transfer edilmesi yer alıyor. Tahran’ın ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) destekli dörtlü denetim mekanizmasına sıcak baktığı iddia ediliyor.

GEÇİCİ ATEŞKES 8 NİSAN’DA BAŞLAMIŞTI

8 Nisan’da ilan edilen geçici ateşkesin ardından diplomasi trafiği hızlanırken, Pakistan "arabulucu" rolünü pekiştiriyor. Taraflar arasındaki keskin görüş ayrılıklarına rağmen, uzmanlar bir "orta yol" bulunması konusunda iyimser. ABD kanadında ise Başkan Yardımcısı JD Vance’in görüşmelere bizzat katılmak üzere bölgeye gideceği iddiaları, müzakerelerin ciddiyetini bir üst seviyeye taşıyor.