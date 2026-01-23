Ekonomist İslam Memiş, rekor üstüne rekor kıran altında, gram fiyatının 10 bin liraya ulaşabileceğini söyledi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki girişimlerinin piyasayı değerli metallere yönlendirdiğini söyleyen Memiş, 10 bin lira için de zaman verdi.

Gram altın şu sıralar 6 bin 879 lira seviyelerinden işlem görüyor. Finans Analizi İslam Memiş, Trump'ın piyasada bir belirsizlik yarattığını ancak bu etkinin altın ve gümüş metallerde değer kaybı yaşatmayacağını, aksine belirsizlik sonrası Trump'ın Grönland girişimi neticelenirse gram altının 10 bin lirayı aşacağını söyledi.

GRAMDAN CUMHURİYET REKORU

Gram altın tarafında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 7.060 liranın görüldüğünü belirten Memiş, ons altının ise 4.934 dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Yılın ilk yarısına kadar ons altında 4.880 dolar beklentisi olduğunu, ancak bu seviyenin daha ilk üç haftada görüldüğünü dile getirerek, yakın zamanda 5.000 dolar seviyesinin de görülebileceğini ifade etti. Gram altında ise 8 bin lira beklentileri olduğunu, ancak bu seviyelerin de üç hafta gibi kısa bir sürede test edildiğini söyledi.

"ALTIN BORÇLANMAYIN"

Altın borçlanılmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu ve al-sat yaparak para kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Yatırımcılara fiyata değil, miktara odaklanmaları gerektiğini hatırlattı. Öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması durumunda 2026 veya 2027 yıllarında beş haneli rakamların görülebileceğini dile getiren Memiş, altın borç alıp vermenin toplumda yaygın olduğunu ancak bu süreçte hem borç alanın hem de borç verenin risk altında olduğunu söyledi. Altın borcu olanların şu anda üzüldüğünü, ancak borç verenlerin de geri alamama riski nedeniyle ilerleyen dönemde üzülme ihtimali bulunduğunu ifade ederek, gelecekteki riskler göz önünde bulundurularak altın borçlanılmaması gerektiğini belirtti.

"HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİL"

Altın yatırımında hiçbir zaman geç kalınmadığını söyleyen Memiş, tarihin tekerrür ettiğini ve zaman zaman manipülatif fiyatlamaların görülebileceğini dile getirdi. Orta ve alt gelir grubunun yatırım aracının altın değil, gümüş olduğunu vurgulayan Memiş, gümüşün son üç haftada yüzde 35 kazandırdığını ve altın ile gümüş hesaplarını önemsemeye devam ettiğini söyledi.