Uzun süre ihanet iddiaları, şiddet suçlamaları, ifşa edilen mesajlar ve bir türlü bitmeyen kavgalarla konuşulan çift, 10 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl resmen sonlandırmıştı
Icardi ve Wanda Nara arasında gerilim tırmanıyor: 7 milyon euromu çaldı
Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında hergün yeni bir kriz çıkıyor. Galatasaray'lı yıldız, eski eşi Wanda Nara hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Derleyen: Aykut Metehan
Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim tırmanıyor. Nara'nın geçtiğimiz gün yaptığı "Sonsuza dek aileyiz" açıklaması Icardi'yi çileden çıkardı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı hem hırsızlıkla hem de çocuklarını göstermemekle suçladı.
Nara'nın aile olacağız açıklaması sonra küplere binen Icardi, eski eşinin kendisini 7 milyon euro dolandırdığını iddia etti.
"BENDEN 7 MİLYON EURO ÇALDI"
Arjantinli yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu. Benden 7 milyon euro para çaldı" dedi.
"NİŞANLIMA TAKINTILI"
Nara'nın Icardi'nin yeni nişanlısı China Suarez'e takıntısı nedeniyle "9 ve 10 yaşındaki iki kızımızı babalarıyla birlikte olmalarını engellemek için 11 saat tuttu. Asla ailemden biri olamayacak" diyen Arjantili yıldız, "Tek bağ, çocuklarımın annesi olması" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin bu iddialarına yanıt gecikmedi. Wanda Nara da bir açıklama yayınladı.
"KIZLARIMIZ İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM"
"Bu büyük sözleşmeyi yaparken hissettiğim sorumluluk nedeniyle odaklanmanı istiyorum, o zaman beni değerli bulmuştun. Kızlar için her zaman aile olacağız ve onlar için birlikte inşa ettiğimiz kariyerde en iyisini diliyorum.
Icardi'nin tüm haklarını elinde bulunduran Nara, "Kariyerini birlikte inşa ettik" diyerek Icardi'ye sert söylemlerde bulundu.
"Senin imajın için çok çaba harcadım, Milano'da yaptığım moda anlaşmaları bana çok maliyete mal oldu. Şimdi ise imajın paramparça. Asla seni dolandırmadım ve her zaman kazancım üzerinden vergi ödedim."