YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Derin Analiz

Hatırlatma;

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Çorum Valiliği döneminde, Valilik, anmayı, sosyal medyadan “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” sözleri ile paylaşmıştı.

Bugün de Diyarbakır’da bir araya gelen bazı siyasi parti ve dernekler, “1925 Kürt Ulusal Hareketi’nin 101. yıl dönümü” bahanesiyle hain emellerine cila attılar. Terör örgütü PKK sempatizanı yayın organlarında yer alan haberler göre, “Diyarbakır’da bir araya gelen Bağımsız Gençlik Platformu (PCS), Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur (PDK-Bakur), PÊLKURD, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) ve bağımsız şahsiyetler; 13 Şubat 1925’te başlayan hareketin yıl dönümünde Şeyh Said Efendi, Cibranlı Halid Bey, Yusuf Ziya Bey ve Seyyid Abdülkadir gibi isimleri andı”.

Yayınlanan ortak bildiride, “1925 Kürt Ulusal Hareketi’nin tesadüfi bir olay olmadığı, 20. yüzyılın başından itibaren gelişen Kürt siyasal bilincinin ve Kürdistan Teali Cemiyeti gibi örgütlenmelerin tarihsel bir devamı olduğu” vurgulandı. İrin akıtılan açıklamanın sonunda Türkiye devletine bir çağrıda bulunularak, Kürt toplumunun önemli şahsiyetlerinin mezar yerlerinin açıklanması talep edildi, şöyle denildi;

"Şeyh Said ve 46 arkadaşının, Cibranlı Halid Bey ve Yusuf Ziya Bey’in, Seyid Rıza ve arkadaşlarının, Said-i Nursi’nin ve mezar yerleri gizli tutulan tüm Kürt ileri gelenlerinin mezar yerlerinin açıklanması çağrımızı yineliyoruz."