Yeniçağ Gazetesi
13 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı

Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı

Ekran projeleri ve reklam anlaşmalarıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit, bu kez oyunculuğundan çok yatırımlarıyla gündemde. Servetinin 1 milyar TL sınırını aştığı konuşulan ünlü oyuncunun, kazancını ağırlıklı olarak gayrimenkule yönlendirdiği öne sürüldü.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı - Resim: 1

Başrolünde yer aldığı Kuruluş: Osman dizisinin yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği, ancak yapım şirketiyle anlaşma sağlanamayınca projeden ayrıldığı belirtilmişti.

1 8
Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı - Resim: 2

Televizyon ekranlarına ara veren oyuncunun, kariyerinde rotayı tiyatro sahnesine çevirdiği ifade ediliyor.

2 8
Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı - Resim: 3

Kazancını değerlendirme konusunda oldukça stratejik adımlar attığı konuşulan Özçivit’in, özellikle Körfez bölgesindeki gelirlerini taşınmaza yatırdığı iddia ediliyor.

3 8
Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı - Resim: 4

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada, oyuncunun Abu Dhabi’de 11 odalı bir malikane aldığına ve Dubai’deki rezidans projelerinden üç daire satın aldığına dair bilgiler paylaştı.

4 8
Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı - Resim: 5

Ayrıca kulislerde konuşulanlara göre Özçivit’in İstanbul’un Eyüp semtinde de çeşitli daire yatırımları yaptığı öne sürülüyor.

5 8
Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı - Resim: 6
6 8
Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı - Resim: 7
7 8
Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı - Resim: 8
8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro