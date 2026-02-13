Başrolünde yer aldığı Kuruluş: Osman dizisinin yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği, ancak yapım şirketiyle anlaşma sağlanamayınca projeden ayrıldığı belirtilmişti.
Burak Özçivit’ten dev yatırım hamlesi: Serveti 1 milyar TL’yi aştı
Ekran projeleri ve reklam anlaşmalarıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit, bu kez oyunculuğundan çok yatırımlarıyla gündemde. Servetinin 1 milyar TL sınırını aştığı konuşulan ünlü oyuncunun, kazancını ağırlıklı olarak gayrimenkule yönlendirdiği öne sürüldü.Derleyen: Hande Karacan
Televizyon ekranlarına ara veren oyuncunun, kariyerinde rotayı tiyatro sahnesine çevirdiği ifade ediliyor.
Kazancını değerlendirme konusunda oldukça stratejik adımlar attığı konuşulan Özçivit’in, özellikle Körfez bölgesindeki gelirlerini taşınmaza yatırdığı iddia ediliyor.
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada, oyuncunun Abu Dhabi’de 11 odalı bir malikane aldığına ve Dubai’deki rezidans projelerinden üç daire satın aldığına dair bilgiler paylaştı.
Ayrıca kulislerde konuşulanlara göre Özçivit’in İstanbul’un Eyüp semtinde de çeşitli daire yatırımları yaptığı öne sürülüyor.