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Kaynak: DHA

Nevşehir'de trafikte yaşanan baltalı tehdit olayının faturası ağır oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, başka bir sürücüyü baltayla tehdit ettiği belirlenen şahsa yüksek miktarda para cezası uyguladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan sürücünün H.İ.Ö. olduğu tespit edildi.

420 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 420 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca olayda kullanılan otomobilin 60 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verildi.

Trafikte yaşanan olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından başlatılan çalışma kısa sürede sonuçlanırken, emniyet ekipleri trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin süreceğini belirtti.